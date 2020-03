0 Facebook Napoli, riuniti in una chiesa a pregare nonostante i divieti: denunciati Cronaca 23 Marzo 2020 20:40 Di redazione 1'

Aumentano le denunce a Napoli nei confronti di chi non rispetta le restrizioni imposte dal Governo per superare l’emergenza Coronavirus. Nell’ambito dell’attività di controllo, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno sorpreso un gruppo di fedeli riuniti a pregare.

Sorpresi a pregare: denunciati

Prima sono state sorprese cinque persone all’interno di una Chiesa Cristiana Evangelica di via Ferrante Loffredo e poi un gruppo di quattro persone che si trovavano in un’altra sede in via Carlo Della Gatta.

I nove uomini, tutti di origine nigeriana, sono stati denunciati. Intanto, continuano gli appelli dei governanti affinché le persone restino a casa in questo momento di emergenza, evitando così il diffondersi dei contagi.