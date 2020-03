0 Facebook “Sembrava tutto perfetto”, è online il nuovo singolo di Maria Nazionale Spettacolo 23 Marzo 2020 19:42 Di redazione 2'

Atmosfere pop per il nuovo singolo di Maria Nazionale. Sembrava tutto perfetto è finalmente on line su Youtube. L’artista, tra le più apprezzate in Italia e all’estero, torna con una brano che affronta ancora una volta la “lotta tra cuore e razionalità”.

Il testo è firmato da Dario Sansone, la voce dei Foja, mentre la musica è stata realizzata dai fratelli Massimiliano e Valerio Jovine, e da Alessandro Aspide. Una storia d’amore, dal quale, anche se fa male, non si riesce mai ad allontanarsi fino in fondo. “Tutte ’e parole ca me dice tu, so’ comme ’o ffuoco ca nun dà calore”, recita il ritornello della canzone.

Uscito il nuovo singolo di Maria Nazionale

Nonostante la crisi che il nostro Paese, e il mondo intero stanno affrontando a causa dell’emergenza Covid-19, Maria Nazionale sottolinea ancora una volta che la “musica non si ferma”. E’ questo l’appello che ha voluto lanciare, parole che vogliono risuonare come un messaggio di speranza, di coesione e di necessità ad andare avanti, per vincere quanto prima la battaglia che ognuno di noi si trova a combattere.

“E’ un periodo difficile, cerchiamo di coltivare dentro di noi il bello, e la primavera; presto usciremo anche da questo tunnel”, ha dichiarato l’artista. Il video di Sembrava tutto perfetto è stato realizzato da Dorado Production (con la regia di Bruno Cirillo e Davide Aronica).

Il video del singolo “Sembrava tutto perfetto”