0 Facebook Coronavirus in Campania, c’è la prima vittima a Sorrento: aveva già diverse patologie Cronaca 23 Marzo 2020 10:53 Di redazione 2'

Ai numeri di decessi per Coronavirus in Campania si aggiunge anche la prima vittima di Sorrento. Si tratta di un paziente che aveva già un quadro clinico complesso, che è stato poi aggravato dal contagio con il virus.

Prima vittima a Sorrento per Coronavirus

La vittima aveva ottant’anni ed è morta all’ospedale di Boscotrecase, abilitato ad accogliere anche pazienti con Coronavirus, dove era stato trasferito dalla struttura di Santa Maria della Misericordia. Ad annunciare la morte dell’ottantenne è stato il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo.

LEGGI ANCHE: STRAGE DI CAMICI BIANCHI IN CAMPANIA

Il messaggio di cordoglio del sindaco di Sorrento

In un lungo post su Facebook, ha scritto: “Non è solo un numero ma una persona che conoscevo bene e che stimavo. I familiari, ai quali va il mio personale cordoglio e quello dell’intera amministrazione comunale, sono già da giorni in isolamento e in attesa dei risultati del tampone. In questo momento di dolore, uniamoci nella preghiera e nella vicinanza ai nostri concittadini colpiti dal lutto e a chi vive ore di angoscia in attesa di un tampone o dei risultati dell’esame. Sono giorni difficili ma si possono superare se ognuno di noi continuerà a fare la propria parte“. La conclusione del messaggio è un invito ai cittadini a restare a casa e a rispettare tutte le regole che le ordinanze regionali e il Governo impongono.