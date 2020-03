0 Facebook Coronavirus a Napoli, muore 86enne di San Giorgio a Cremano Cronaca 22 Marzo 2020 11:31 Di redazione 2'

La comunità di San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli, piange la sua prima vittima del coronavirus. Si tratta di un uomo di 86 anni, ricoverato da quattro giorni in ospedale.

IL SINDACO GIORGIO ZINNO

“Oggi è un giorno di lutto per la nostra città”, scrive il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. “Oggi più che mai – aggiunge – è il giorno della prova per la nostra città; è il giorno dell’unione per affrontare questa guerra che rischia di strapparci altri conoscenti, amici, parenti. Questo non succederà solo se useremo tutta la nostra responsabilità. Dobbiamo restare a casa, uscire solo per le attività indispensabili, lavarci le mani appena possibile, distanziarci dalle altre persone quando le incrociamo: l’alternativa è il dilagare della pandemia, la morte di tanti di noi”. Zinno fa sapere che “mentre aspettiamo la pubblicazione del nuovo decreto legge approvato dal Governo io e i miei collaboratori siamo a lavoro per un’ordinanza che restringa ulteriormente la mobilità di persone sul territorio perché è mio dovere fare di tutto perché la nostra comunità sangiorgese sia quanto meno colpita da questo male. Solo insieme possiamo farcela. Restiamo a casa”, conclude.