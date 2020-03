0 Facebook “De Luca? Il più grande attore italiano”: Verdone sogna di recitare con il governatore News 22 Marzo 2020 12:07 Di redazione 1'

Che il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, abbia catalizzato l’attenzione nazionale, se ne ha già avuta certezza grazie a Crozza. E ne è ulteriore prova, l’intervista de Il Fatto Quotidiano a Carlo Verdone. Nell’ambito del servizio incentrato sul Covid-19 su cui è stato interpellato, il noto attore ha ammesso che l’unico capace di farlo ridere, quando è solo, è De Luca.

“De Luca il più grande attore italiano, ha dei tempi di recitazione meravigliosi, in certi momenti supera i De Filippo. Ieri, mentre ovviamente ero solo a casa, ho tentato di rifare un suo discorso e con i suoi tempi . Mi ci sono impegnato e per più di mezz’ora, non ci sono riuscito! Vorrei da parte sua maggiori appelli. Lui è la commedia italiana di alto livello. E mi piacerebbe averlo come attore su un set. È spiritoso, accetterà.”