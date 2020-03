0 Facebook Napoli, in strada nonostante il divieto, scoppia una rissa a Pianura: il video Cronaca 20 Marzo 2020 09:46 Di redazione 2'

Nonostante il divieto di uscire senza comprovate necessità, stabilito dal decreto “Io resto a casa” e, sebbene su tutto il territorio siano dispiegate forze dell’ordine atte al controllo, a Napoli continuano a esserci più persone del dovuto in strada.

Ancora troppe persone in strada: rissa a Pianura

Accade in tanti quartieri cittadini, tra questi c’è anche Pianura, nella periferia occidentale cittadina, dove ogni giorno una moltitudine di persone continua a uscire per strada non curante dell’emergenza nazionale che stiamo vivendo. In molti si dicono indignati del comportamento di tante persone e adesso, a far innervosire ancora di più chi a casa ci sta restando davvero, c’è il video di una rissa scoppiata giovedì mattina in via Comunale Vecchia.

Il motivo della rissa avvenuta in strada a Pianura

Dal filmato si vedono le persone coinvolte nella zuffa, un ragazzo che era a bordo della sua auto e alcune persone presenti in strada. Non si conoscono i motivi della rissa, in poco tempo si è generato il panico. Secondo alcune testimonianze, la violenta lite potrebbe essere scaturita proprio dall’eccessiva presenza di persone in strada. Dunque, qualcuno si sarebbe innervosito e da qui si sarebbe arrivati alle mani.

