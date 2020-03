0 Facebook Coronavirus, controlli in provincia: fermati mentre correvano, obbligati alla quarantena Cronaca 18 Marzo 2020 16:04 Di redazione 1'

Vincenzo De Luca l’ha chiarito e ribadito più volte, in Campania è vietato fare sport all’aria aperta. Nessuna corsetta, pedalata o pattinata, bisogna stare a casa. E il Tar ha dato anche ragione al presidente della Regione, nell’ambito di un ricorso presentato da un cittadino.

Sorpresi a correre in strada: quarantena obbligatoria per 15 persone

Nonostante sia espressamente vietato, c’è ancora chi non rispetta a pieno l’ordinanza regionale. E’ successo a Capua, in provincia di Caserta, dove quindici persone sono state fermate mentre correvano. Per loro è scattata la quarantena obbligatoria di 14 giorni.

Le persone sono state sorprese mentre erano nei pressi delle loro abitazioni mentre correvano, dunque, senza un reale e valido motivo.