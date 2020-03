0 Facebook Coronavirus, dipendente dell’ANM positivo: la comunicazione dell’azienda Cronaca 18 Marzo 2020 19:49 Di redazione 1'

Un dipendente dell’ANM è risultato positivo al Coronavirus. A comunicarlo è stata l’azienta del trasporto pubblico del Comune di Napoli in una nota ufficiale. Si tratta di un ispettore di esercizio preposto al controllo del servizio di superficie.

Chi è il dipendente ANM positivo al Coronavirus

L’addetto ha lavorato per l’ultima volta la mattina del 5 marzo e, quello stesso giorno, è partito per Torino, da dove è tornato il 10 marzo. Durante il viaggio di ritorno, ha avvisato i superiori di avere dei decimi di febbre e si èmesso in malattia.

La comunicazione dell’ANM

L’unico collega che ha avuto contatti con lui il giorno del suo ritorno a Napoli sta bene ed è in isolamento fiduciario cautelativo, dopo aver segnalato il caso all’azienda. Di concerto con il dipendente e con le autorità sanitarie, Anm ha attivato tutti i protocolli previsti per evitare altri contagi tra il personale. L’azienda ha espresso: “Massima vicinanza al lavoratore contagiato e segue costantemente l’evoluzione delle sue condizioni di salute“.