Coronavirus, esce di casa per cercare i Pokémon: 31enne denunciato dai carabinieri
18 Marzo 2020

In tempi di Coronvirus, le infrazioni sono all`ordine del giorno. Una pero` e` molto singolare. Personaggio dell’ultima infrazione un 31enne di Como, fermato dai carabinieri mentre stava giocando a Pokémon GO con il suo tablet in strada.

La pattuglia aveva fermato l’imperterrito giocatore a San Fermo e alla domanda di esibire l’autocertificazione richiesta per attestare gli spostamenti, i militari dell`Arma si sono visti presentare un foglio dove l’uomo giustificava la sua uscita dicendo di “dover cacciare dei Pokémon”.

Pare infatti che il giovane avesse riaccompagnato la figlia a casa e poi si fosse attardato per strada, tablet alla mano, per scovare qualcuna delle bizzarre creature del gioco di Niantic. Ma la giustizia non è stata così clemente a quanto pare, data la denuncia a suo carico prodotta dai carabinieri.