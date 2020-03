0 Facebook Il Coronavirus non ferma l’amore nel Napoletano, promessi sposi con le mascherine Cronaca 18 Marzo 2020 15:43 Di redazione 2'

L’emergenza del Coronavirus non ha fermato il desiderio di diventare marito e moglie. Protagonisti di questa romantica storia, raccontata dal quotidiano Il Mattino, sono Anna e Salvatore, residenti a San Sebastiano al Vesuvio, dove hanno fatto le promesse di matrimonio.

Promessi sposi nonostante il Coronavirus

La coppia, era tale il desiderio di diventare promessi sposi, che non si è lasciata fermare dalla paura del contagio e con tanto di abiti eleganti e mascherine, sono andati a dare parola. La cerimonia si è svolta all’esterno del comune in pieno rispetto delle distanze di sicurezza. Il matrimonio sarà il prossimo 16 maggio se la situazione del nostro Paese tornerà alla normalità. Intanto, però, hanno fatto le promesse, passaggio necessario per poi convolare a nozze.

La storia di Anna e Salvatore, promessi sposi in piena emergenza

Anna e Salvatore, lei assistente sociale, lui operaio, si sono conosciuti quattro anni fa e adesso, non vivendo ancora assieme, dovranno restare separati, finché l’emergenza Coronavirus non finirà. Oggi si sono rivisti e commossi hanno dato parola, un momento di gioia ed emozionante, come ha raccontato Anna: “Il momento è drammatico e va bene così. Non abbiamo disdetto il matrimonio. speriamo che per il 16 maggio sia tutto finito. Il mio vestito è lì e se anche dovessimo cambiar data, l’amore per fortuna resta”.