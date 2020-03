0 Facebook Coronavirus, nasconde i sintomi e contagia chirurgo, anestesista e infermiere per farsi rifare il naso News 18 Marzo 2020 14:47 Di redazione 1'

La procura di Aosta ha aperto d’ufficio un fascicolo per epidemia colposa aggravata (fino a 12 anni di carcere la pena in caso di condanna) sul caso dell’equipe medica dell’ospedale Parini contagiata dal nuovo coronavirus. Chirurgo, anestesista e infermiere stavano per operare un paziente che aveva nascosto i sintomi influenzali e che poi è risultato positivo al tampone.

IL FASCICOLO

Il fascicolo è affidato al pm Luca Ceccanti. I fatti sono avvenuti a metà della scorsa settimana. L’uomo stava per essere sottoposto a un ordinario intervento di rinosettoplastica, ma poi è stato dimesso e confinato all’isolamento domiciliare. E’ stato l’anestesista a insospettirsi, notando un rialzo della temperatura corporea.

I SINTOMI

Il paziente aveva lavorato in una località turistica della bassa Valle d’Aosta, venendo a contatto con molti turisti lombardi. Da giorni aveva una lieve tosse e un bruciore agli occhi. Sintomi che non aveva riferito ai sanitari, temendo che l’operazione programmata da tempo potesse essere rinviata, come poi avvenuto.