Coronavirus, 17 ragazzi italiani bloccati a Dublino, 15 positivi
Cronaca 18 Marzo 2020

Un gruppo di ragazzi italiani che avevano seguito un corso per assistenti di volo Ryanair a Bergamo si trova bloccato a Dublino dopo che 15 di loro su 17 sono risultati positivi al coronavirus.

Ora si trovano in isolamento in una struttura messa a disposizione dalle autorita’ irlandesi, in quarantena fino al 26 marzo. I giovani erano partiti il 2 marzo da Bergamo, diretti a Bari, e da li’ si erano imbarcati il sabato successivo per Dublino.

Una ragazza si e’ sentita male in albergo ed e’ stata portata in ospedale: i test sugli altri colleghi hanno evidenziato la positivita’.