0 Facebook Coppia di anziani non può uscire per emergenza Coronavirus, carabinieri le fa la spesa Cronaca 18 Marzo 2020 13:21 Di redazione 1'

Accade a Cimitile, comune in provincia di Napoli. Una storia di solidarietà che fa comprendere quanto le relazioni umane in questo particolare momento siano davvero importanti.

La coppia ha chiesto aiuto ai carabinieri

Protagonisti una coppia di coniugi anziani, 85 e 94 anni, e i carabinieri della stazione di Cimitile. I due signori, bloccati in casa per l’emergenza Coronaviurs, erano impossibilitati a fare la spesa hanno chiesto aiuto ai militari, avevano bisogno di prodotti alimentari e di qualche farmaco prescritto dal medico.

I carabinieri, quando hanno ricevuto la chiamata, chiaramente non si sono tirati indietro e sono andati a casa dei due coniugi, con tutte le precauzioni, hanno preso la lista e sono tornati poco dopo con tutta la spesa. Ai due coniugi, che si sono commossi per tanto altruismo, è stata concessa una linea diretta con la Caserma in caso di qualsiasi necessità.