Coronavirus, anziano di 97 anni guarito dal Coronavirus a Torino: "Iniziamo a somministrare cura napoletana"

Anche se il numero dei contagi da Coronavirus continua ad aumentare, capita anche che arrivino belle notizie. Come la storia di un anziano signore di 97 anni, ricoverato all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino per aver contratto il virus, che è riuscito a guarire.

Signore anziano di 97 anni guarisce, tampone negativo

Il signore è stato sottoposto al test che ha dato esito negativo. Ad annunciarlo è stato il professor Giovanni Di Perri, responsabile del reparto di Malattie Infettive, che ha voluto dare questa buona notizia, per mostrare che anche le persone anziane possono guarire dal Coronavirus. “E’ un nostro vanto aver guarito un signore di 97 anni, le persone guariscono” , queste le sue parole.

L’utilizzo della cura napoletana a Torino

Il professor Di Perri ha spiegato anche che stanno iniziando a utilizzare la sperimentazione napoletana, somministrando il tocilzumab, il farmaco per l’artrite che sta avendo i primi risultati: “Il farmaco per l’artrite aiuta per ridurre l’accesso alla rianimazione, ridurre del 20% l’ingresso in rianimazione aiuterebbe già molto. Già usiamo questo farmaco, in qualche paziente domina il profilo infiammatorio”.