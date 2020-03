0 Facebook Coronavirus in Campania, due morti nel Casertano Cronaca 17 Marzo 2020 09:16 Di redazione 1'

Sono due le persone decedute e trovate positive al Coronavirus nel Casertano nella giornata di ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono cinque le persone cui ha dato risultato positivo il tampone praticato post mortem.

I CASI

I casi di ieri riguardano un 70enne e una donna di 91 anni. Entrambi sono di Santa Maria Capua Vetere, comune in cui risiedeva l’82enne deceduto qualche giorno fa, e in cui si e’ verificato il piu’ alto numero di casi di contagiati del Casertano. Ben 18, di cui nove appartenenti alla famiglia dell’82enne deceduto. In pratica si sono ammalati tutti i familiari che lo hanno accudito: in particolare le due figlie, una delle quali dipendente comunale, quindi i mariti, i 3 figli di una ed i 2 figli dell’altra.

IL SINDACO

“Sono in buone condizioni – ha detto il sindaco Antonio Mirra – qualcuno ha sintomi influenzali ma nulla di allarmante”.