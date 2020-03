0 Facebook Grande Fratello chiude i battenti, la nota della pruduzione fa piangere i concorrenti Tv 17 Marzo 2020 08:45 Di redazione 2'

Il Grande Fratello Vip chiude anticipatamente, e a farlo sapere è stata una nota diffusa dalla produzione del programma che Antonella Elia e Adriana Volpe hanno letto ad alta voce agli altri concorrenti.

“La situazione in cui siamo in Italia e in altri Paesi, è unica, incredibile e mai accaduta prima. La gente vive questo periodo in mille modi diversi, c’è preoccupazione, ma anche senso di responsabilità e tanta voglia di condividere emozioni”, ha fatto sapere la redazione del programma, annunciando anche che avrebbe avvisato costantemente i concorrenti sulla situazione all’esterno e sulle condizioni dei propri cari.

I concorrenti del reality show si sono abbracciati e hanno iniziato a piangere, e durante queste settimane nessuno di loro ha nascosto l’ansia e la paura per ciò che sta accadendo in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus.

Alcuni di loro proprio a causa dell’emergenza hanno più volte tentennato, dicendosi indecisi nel voler tornare a casa il prima possibile o restare all’interno dello show fino alla fine. La produzione del programma li aveva più volte rassicurati, riportando loro anche notizie riguardanti i familiari e gli affetti più cari rimasti a casa ad aspettarli.