La dea bendata bacia Napoli. Registrata una vittoria al SuperEnalotto nel cuore cittadino, nello specifico in una tabaccheria di via San Biagio dei Librai, al numero civico 34. Una bella notizia in questo momento di isolamento, che non può che scaldare i cuori.

Centrato a Napoli il 5 al SuperEnalotto

Il fortunato/a ha centrato il 5 e con pochi spiccioli si è portato a casa 23.681,73 euro. Sicuramente non è una cifra da capogiro, ma una buona quantità per levarsi qualche lusso e concedersi una spesa folle quando il periodo di isolamento sarà finito.

Non si conosce l’identità del fortunato, ma sicuramente avrà festeggiato questa vittoria al SuperEnalotto, chiaramente in casa e solo con i familiari con cui vive. Potrà rifarsi quando l’emergenza Coronavirus sarà superata.