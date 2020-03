0 Facebook Bambina di 3 anni morta, l’addio dei genitori in un messaggio Cronaca 16 Marzo 2020 17:27 Di redazione 2'

Dolore e disperazione a Santa Maria a Vico per la morte di una bambina di tre anni. Portata via da una leucemia fulminante, ha lasciato un immenso vuoto nei cuori della sua famiglia.

L’ultimo saluto

Nella giornata di domenica si è tenuta una piccola cerimonia presso la cappella del cimitero cittadino, nessun funerale a causa delle disposizioni per del Dpcm per fronteggiare l’emergenza Coronvirus.

Il messaggio dell’amministrazione comunale

I genitori, con la sorellina piccola della bimba deceduta, hanno scritto un tenero messaggio per ricordarla: “Amore di mamma e papà e di Luca, ci manchi”. Poche parole che ben descrivono il dolore che in questo momento stanno provando. Sono tantissime le attestazioni di vicinanza da parte di chi conosce questa famiglia. Anche l’amministrazione comunale ha voluto scrivere un messaggio di condoglianze per la scomparsa della piccola: “Il Sindaco e l’amministrazione tutta si unisce al profondo dolore della famiglia Verdicchio per la prematura dipartita della piccola Dea Paula, esprimendo le più sentite condoglianze.Dall’Ospedale Santobono, dove la piccola Dea Paula è deceduta a causa di una leucemia fulminante, ci giunge la comunicazione ufficiale che è stato effettuato anche il tampone per il Codiv-19, risultato negativo.”.