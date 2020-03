0 Facebook Vittoria al Superenalotto, la dea bendata bacia Napoli: centrato il 5 Cronaca 11 Marzo 2020 12:00 Di redazione 1'

In tutto il territorio nazionale sono stati centrati 3 “5” al Superenalotto e oltre Roma e Milano, anche Napoli si è aggiudicata un’importante vittoria. Così arriva finalmente una bella notizia in un momento difficile per il nostro Paese che sta fronteggiando l’emergenza Coroanvirus.

Vittoria al Superenalotto: centrato il 5 a Napoli

La tabaccheria baciata dalla fortuna si trova in via Aniello Falcone, nel quartiere Vomero. Non si conosce, invece, l’identità del fortunato/a, che con pochi euro ne ha vinti 52.091, 56. Una cifra che, sebbene non sia da capogiro, è comunque un incasso sostanzioso, utile a togliersi qualche sfizio, concedersi un lusso e sostenere qualche spesa imprevista.

La persona che ha ottenuto questa vittoria sicuramente ne sarà stata felice. La tabaccheria dove è stato centrato il 5, invece, ha già esposto il foglio della vittoria. La Campania sembra essere fortunata in questo mese di marzo, soltanto qualche giorno fa a Giugliano sono stati vinti 36mila euro al Superenalotto.