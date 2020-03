0 Facebook Napoli, evade dai domiciliari perché stufo della convivenza con la madre: arrestato 19enne Cronaca 16 Marzo 2020 10:43 Di redazione 1'

Evade dai domiciliari perche’ stufo della convivenza con la madre. E’ accaduto a Caivano, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un 19enne.

Il giovane, senza alcuna autorizzazione, ha lasciato l’abitazione nella quale stava scontando i domiciliari ed ha raggiunto la tenenza dei carabinieri di Caivano. Poi, dopo avere bussato, ha chiesto di essere portato in carcere perche’ in continuo conflitto con la madre convivente.

Arrestato dai militari per evasione, il 19enne del Rione Iacp e’ stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.