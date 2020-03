0 Facebook Coronavirus, in giro ad Ercolano a bordo di un calesse: fermato dai carabinieri L'uomo ha violato l'ordinanza restrittiva varata per arginare i contagi da covid19 Cronaca 16 Marzo 2020 11:11 Di redazione 1'

A spasso con il calesse in piena emergenza coronavirus. Accade a Ercolano, in provincia di Napoli, dove i Carabinieri della locale tenenza hanno denunciato un 44enne del luogo che e’ stato sorpreso in via Bordiga a bordo di un calesse trainato da un cavallo.

Per l’uomo nessuna giustificazione valida. Intanto, proseguono in queste ore senza sosta i controlli da parte delle forze dell’ordine e della Polizia Municipale per verificare il rispetto delle norme del decreto ‘anti contagio’ su tutto il territorio.