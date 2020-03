0 Facebook Acerra, lite finisce nel sangue: due feriti gravi a colpi d’arma da fuoco Protagoniste due persone uscite in strada nonostante le restrizioni causate dal covid19. Ferito anche un passante Cronaca 16 Marzo 2020 15:39 Di redazione 1'

Altro che coronavirus, altro che agguato. A quanto pare ad Acerra, località in provincia di Napoli, c’è stata una violenta lite finita nel sangue. Anzi, come riportato da Il Riformista, finita a fucilate. Protagonisti due uomini, di cui uno straniero.

Le due persone avrebbero furiosamente litigato per futili motivi, probabilmente per ragioni di natura economica. Infrangendo i divieti dettati dalle ordinanze, volte ad arginare il contagio causato dal coronavirus, entrambi sono scesi in strada per chiarire la questione.

Ma quest’ultima è degenerata. Così, questa mattina nei pressi di piazza Castello, uno dei due contendenti – armato di fucile – ha esploso più colpi d’arma da fuoco che hanno colpito l’altro. Sarebbe stato ferito anche un passante che non centrava nulla con la vicenda.

Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine. Indagini in corso volte a chiarire la dinamica dei fatti, i feriti sono stati ricoverati in ospedale.