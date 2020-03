0 Facebook Agguato ad Acerra, due persone colpite in strada: entrambe sono in gravi condizioni Acerra 16 Marzo 2020 13:03 Di redazione 1'

L’emergenza del Coronavirus non ferma la camorra. Nella mattinata di oggi c’è stato un agguato ad Acerra. Due uomini sono stati colpiti in via Annunziata, si tratta di una persona originaria del comune nel Napoletano e di un extracomunitario.

Agguato ad Acerra in pieno giorno

Entrambi sono stati portati al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, dove sono giunti in codice rosso, sono in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Gli agenti sul posto hanno dovuto anche allontanare le persone che si stavano accalcando per capire cosa fosse accaduto. In vista dell’emergenza Coronavirus, infatti, non è concesso creare assembramenti per evitare il diffondersi del contagio.