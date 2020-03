0 Facebook Positivo medico dell’ospedale Cardarelli, chiuso reparto di Cardiologia riabilitativa Cronaca 15 Marzo 2020 16:27 Di redazione 1'

Un altro caso positivo al Coronavirus all’interno dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Un medico del reparto di Cardiologia riabilitativa è stato sottoposto al tampone, che ha dato esito positivo.

LEGGI ANCHE: IL FARMACO PER L’ARTRITE FUNZIONA SULLA POLMONITE SEVERA

Positivo un medico dell’ospedale Cardarelli

Sospese tutte le attività del reparto di Cardiologia riabilitativa dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. E’ stato necessario, infatti, provvedere alla sanificazione di tutti i locali. Anche per il personale del reparto è stato attivata la procedura.

LEGGI ANCHE: ULTIMO BOLLETTINO DEI CONTAGI IN CAMPANIA

Al termine delle operazioni, il reparto di Cardiochirurgia riabilitativa tornerà in attività. Non è questo il primo caso di positività all’ospedale Cardarelli, nei giorni scorsi ci sono stati diversi contagi tra il personale medico ed amministrativo, anche in quei casi si è provveduto alla chiusura momentanea dei reparti per igenizzarli.