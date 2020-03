0 Facebook Casi di Coronavirus all’ospedale Cardarelli, edificio in isolamento e reparti sanificati Cronaca 12 Marzo 2020 13:35 Di Sveva Scalvenzi 2'

Altri casi positivi al Coronavirus all’ospedale Cardarelli di Napoli. Dopo che sono risultati positivi un primario di uno dei reparti e il direttore del Trauma Centerdella struttura napoletana, si sono aggiunti nuovi casi.

I casi di Coronavirus all’ospedale Cardarelli

Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it ci sono più reparti in cui sono stati registrati casi di positività al Coronavirus, confermati dagli esiti dei tamponi. Uno si sarebbe verificato nel reparto UTIC – Unità di Terapia Intensiva, ma si tratterebbe di un dipendente che non ha avuto contatti con i pazienti. La direzione dell’ospedale ha disposto l’immediata sanificazione di tutto il settore. Ci sarebbe poi un altro caso in Neurochirurgia e anche qui si è provveduto a trasferire i pazienti ricoverati e all’igienizzazione di tutti i locali per renderli nuovamente agibili.

Infine, un altro caso di positività si è verificato nell’edificio di Medicina 3 e potrebbe trattarsi di un medico che è stato sottoposto al tampone. L’edificio è attualmente in isolamento e nel corso della giornata si provvederà alla sanificazione. La situazione sembra essere sotto controllo, la dirigenza sta attuando tutte le misure per fronteggiare l’emergenza e ripristinare quanto prima i reparti in cui sono stati riscontrati i casi positivi.