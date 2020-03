0 Facebook Dramma a Terzigno, Angela Catapano muore a 23 anni: lascia figlio piccolo e marito Cronaca 14 Marzo 2020 20:25 Di redazione 1'

Terzigno piange la scomparsa di Angela Catapano. Giovane madre di 23 anni, la ragazza è morta improvvisamente. Lascia un figlio piccolo e il marito. Da comprendere ancora quali possano essere state le cause del decesso.

Com’è morta Angela Catapano

Sembrerebbe, però, che ci sia massimo riserbo sulla vicenda. La notizia della morte di Angela Catapano si è diffusa velocemente a Terzigno, lasciando attonite le tante persone che la conoscevano. In tanti la ricordano come una madre attenta e una compagna amorevole.

Numerosi i messaggi di dolore per la scomparsa di Angela. In molti hanno avuto parole d’affetto per la famiglia e soprattutto per il figlioletto rimasto improvvisamente orfano di madre. “Riposa in pace Angela e veglia sul tuo bellissimo cucciolo”, queste e tante altre le parole per Angela.