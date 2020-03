0 Facebook Da Napoli lungo applauso per medici e infermieri dalle finestre: “Grazie, ce la faremo” Cronaca 14 Marzo 2020 12:31 Di redazione 2'

Nuova solidarietà da Napoli per medici e infermieri. Allo scoccare di mezzogiorno un improvviso battito di centinaia di mani ha risuonato nel silenzio. Succede a Napoli nel quartiere del Vomero e in altre zone della città, dove molte persone, come se si fossero date appuntamento, si sono affacciate al balcone per applaudire il personale sanitario italiano sotto sforzo da giorni a causa dell’emergenza Coroanvirus.

L’iniziativa che unisce i napoletani

Fuori ad ogni balcone e ad ogni finestra di alcune zone del quartiere collinare, ad esempio, si sono affacciate persone che all’unisono hanno iniziato ad applaudire. C’e’ chi ha urlato: “E’ per tutti i medici e gli infermieri italiani”, chi ha gridato “Viva l’Italia”, chi ancora “Vinceremo”.

I napoletani stanno reagendo cosi all’impossibilità di uscire di casa, un modo per stare insieme. Ad accompagnare gli applausi anche il battere di pentole e musica. Un ennesimo gesto che dimostra l’animo dei napoletani, uniti anche se lontani.

“Oggi mi sono affacciata al balcone e ho applaudito anche io. Tanta gente alle finestre e tutti a salutarsi, a dirsi forza. Ma non è meglio essere amici, volersi bene, condividere la condizione di esseri umani fallibili e vulnerabili? La risposta è l’amore non l’odio. Questo paese cambierà”, questo il messaggio di un utente su Facebook che ha aderito all’iniziativa.

Musica ai Quartieri Spagnoli dalle finestre

Anche nella giornata di ieri dalle finestre dei Quartieri Spagnoli si erano affacciati in tanti per condividere un momento di spensieratezza con le più famose canzoni napoletane, un momento di svago per superare questa situazione di emergenza.

