Sospeso Vieni Da Me per emergenza Coronavirus, l’annuncio di Caterina Balivo in lacrime

Vieni Da Me non andrà più in onda a causa dell’emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo è stata Caterina Balivo durante l’ultima diretta. La conduttrice ha spiegato che in questo momento per la sicurezza di tutti è importante restare a casa e per questo motivo il programma è stato sospeso.

L’annuncio di Caterina Balivo

“Pronti per la nostra ultima diretta insieme a @vienidamerai ma torneremo appena possibile! Promesso”, questo il messaggio di Caterina Balivo sui social poco prima dell’ultima diretta. Nel corso della puntata la conduttrice si era anche commossa, leggendo il messaggio di Papa Francesco sull’emergenza che sta vivendo il nostro paese.

Cosa andrà in onda al posto di Vieni da Me

L’intero palinsesto televisivo in questo momento d’emergenza ha subito delle modifiche. In questo venerdì andrà in onda una puntata registrata e a partire da lunedì, la Rai potrebbe decidere di anticipare La Vita in Diretta, che prosegue le programmazione come servizio d’informazione.