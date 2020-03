0 Facebook Coronavirus in Campania: sale a 222 il numero dei contagiati, quattro guariti, un deceduto Cronaca 12 Marzo 2020 23:14 Di Antonella Bianco 1'

Sale a 222 il numero dei contagiati da coronavirus in Campania, di cui quattro guariti e un deceduto. L’Unita’ di Crisi della Regione comunica che dal pomeriggio sono stati esaminati 147 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. 22 di questi sono risultati positivi. Complessivamente, nella giornata, sono 42 i tamponi risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanita’.