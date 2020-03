0 Facebook Errico Porzio chiude per l’emergenza Coronavirus ma promette: “All’apertura pizze gratis per tutti” Napoli Città 13 Marzo 2020 18:42 Di redazione 2'

Errico Porzio ha chiuso le sue pizzerie, ma ha promesso pizze gratis per tutti alla riapertura. Una decisione sofferta, che è arrivata ancor prima del nuovo Dpcm, con il quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha stabilito la chiusura di tutte le attività commerciali, fatta eccezione per quelle che elargiscono beni di prima necessità.

Così Porzio, storico pizzaiolo napoletano, da sempre attento al sociale e attivo sul territorio, nel pomeriggio di mercoledì, affiancato dal suo team ha comunicato la decisione di chiudere. “Abbiamo deciso di #Chiudere ma dobbiamo riconoscere che quest’atmosfera surreale ci sta insegnando tante cose. Personalmente appena finirà tutto, abbraccero’ mia #suocera , stringero’ la mano ad uno #Juventino , andrò a #ballare in luoghi #affollatissimi , ma soprattutto offrirò la pizza a #tutti voi . Però nel frattempo Statev a’ Cas !! Vi voglio bene”.

Questo il messaggi di Errico, che in poco tempo ha ricevuto moltissimi like, commenti ma soprattutto condivisioni da parte di chi ha apprezzato il suo gesto. Chiaramente a partire dall’annuncio di Conte di mercoledì sera avrebbe dovuto chiudere lo stesso, ma scegliere di farlo senza alcuna obbligazione è stato un grande gesto di civiltà e responsabilità. La cattiva notizia è che dovremo fare a meno delle sue buonissime pizze per un po’, la buona è che all’apertura Porzio ha promesso pizze gratis per tutti. Non ci resta che attendere.

Il video di Errico Porzio