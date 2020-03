0 Facebook Interrogazione parlamentare su Mara Venier: “Presunti abusi della conduttrice” Spettacolo 5 Marzo 2020 14:22 Di redazione 3'

Presentata un’interrogazione parlamentare su Mara Venier a causa di presunti comportamenti che avrebbe avuto nei confronti dei professionisti Rai che lavorano dietro le quinte di Domenica In. Qualche settimana fa era iniziata a circolare una voce su possibili comportamenti che la conduttrice avrebbe avuto con persone che lavorano per il suo programma. Così il senatore del Movimento 5 Stelle, Primo Di Nicola, ha deciso di intervenire con una richiesta formale all’ad Rai, Fabrizio Salini, che ha come materia “La vicenda dei presunti abusi alle maestranze di ‘Domenica In'”.

L’interrogazione parlamentare su Mara Venier

Nelle ultime settimane hanno destato scalpore e sorpreso, le dichiarazioni rese pubblicamente a mezzo social network da Nando Clemenzi, direttore di produzione RAI, e ricondivise, a quanto si apprende da fonti stampa, anche dal Consigliere di Amministrazione RAI Riccardo Laganà; in particolare, Clemenzi, segretario nazionale del Sindacato Nazionale Autonomo Produzione, avrebbe riferito sul proprio profilo Facebook di una «aggressione verbale – offese personali, insulti irriferibili e minacce – (…) nei confronti di un collega nello svolgimento delle sue normali funzioni professionali, durante la trasmissione “Domenica In”, poste in atto dalla conduttrice. Si chiede di sapere: se il Presidente e l’Amministratore Delegato RAI, ciascuno per le proprie competenze e funzioni statutarie, abbiano verificato se i fatti in premessa corrispondano al vero; quali misure intendano adottare o abbiano adottato al fine di preservare la dignità dei lavoratori e dipendenti RAI, salvaguardando al contempo l’immagine dell’azienda e la credibilità del sistema radiotelevisivo pubblico innanzi al Paese; quali provvedimenti si ritiene di poter adottare al fine di contrastare il realizzarsi di simili episodi, anche alla luce delle linee guida aziendali in materia di etica e deontologia professionale e in ossequio alle più elementari norme di buon senso e rispetto civico che si devono rispettare in qualsivoglia contesto lavorativo, a maggior ragione all’interno del servizio pubblico radiotelevisivo.

La polemica su Mara Venier e il possibile addio alla RAI

Sembrerebbe che Mara Venier sia stata accusata di aver avuto un comportamento poco corretto nei confronti di alcuni professionisti che lavorano dietro le quinte del programma Rai. Si era addirittura ipotizzato che a causa di questa vicenda, la conduttrice avrebbe lasciato la RAI per approdare a Mediaset e condurre L’Isola dei Famosi. Chiaramente si tratta solo di voci, adesso però, è stata presentata un’interrogazione parlamentare che sicuramente avrà dei risvolti in questa situazione.