La dirigente scolastica del liceo Mercalli, Luisa Peluso, ha inviato una comunicazione all’intera comunità scolastica per informare che il genitore di uno studente è risultato positivo al tampone per il Coronavirus.

L’intera famiglia si trova attualmente in quarantena in attesa di ricevere gli esiti dei tamponi a cui hanno dovuto sottoporsi tutti. Intanto la scuola, si legge nella nota, ha provveduto ad avvisare Usr e Asl affinché avviassero il protocollo. All’interno dell’edificio sarà effettuata una sanificazione degli ambienti, motivo per cui uffici e segreteria resteranno chiusi fino a lunedì 16 marzo.

Qualora lo studente risultasse positivo, invece, bisognerà passare allo step successivo, comunicando i nominativi di tutte le persone, studenti compresi, sono entrate in contatto con lui prima della chiusura della scuola, avvenuta il 5 marzo. Il resto della famiglia è attualmente in quarantena e aspetta l’esito degli esami.

