L’emergenza Coronavirus preoccupa gli attori di Un posto al Sole. La produzione televisiva, infatti, a fronte di tutto quello che sta accadendo in Italia a causa dell’emergenza dovuta al diffondersi dei contagi, dovrà prendere alcune precauzioni.

Cosa è successo sul set di Un Posto al Sole

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, alcuni attori si sarebbero rifiutati di girare scene che prevedevano un contatto con altre persone, perché ritenute poche sicure. Nel decreto del Governo, infatti, si invita a mantenere sempre 1 metro di distanza da altre persone. Pare anche che gran parte dello storico cast avesse premuto per bloccare le riprese, ma la produzione è corsa ai ripari, imponendo che siano rispettate tutte le disposizioni governative.

Inoltre, la produzione dovrà risolvere un altro problema. Le puntante che stanno andando in onda adesso sono state registrate tre mesi fa, motivo per cui non si parla del Coronavirus e si vedono anche scambi di baci, di mani e di abbracci, tutti comportamenti che in questo momento sono anacronistici. Pare, infatti, che stiano facendo un lavoro di “taglia e cuci” per attualizzare le puntate e diffondere così un messaggio attuale e che possa anche sensibilizzare il pubblico.