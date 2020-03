0 Facebook Coronavirus in Campania, De Luca: “Carenza di sangue, sette bambini attendono trapianto midollo” Cronaca 11 Marzo 2020 12:33 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca da giorni sta tenendo aggiornati i cittadini campani sulla situazione dell’emergenza Coronavirus. Il governatore della Campania ai microfoni di Radio Crc questa mattina ha fatto il punto della situazione. Ha ripetuto che il picco di contagi qui è previsto proprio per questo mese di marzo.

Le parole di De Luca sull’emergenza Coronavirus in Campania

Motivo per cui ribadisce ancora una volta l’appello ai cittadini che rientrano dal Nord di auto-segnalare la situazione alla ASL e rimanere in casa per 15 giorni. Nello spiegare che il livello di crescita dei contagi in questo momento è governabile, ha sottolineato come la situazione si faccia sentire anche in altri settori sanitari. Per paura la gente ha smesso di donare sangue e c’è una grande carenza in questo momento.

“Tra le criticità di questi giorni c’è anche la carenza di sangue, legata alla preoccupazione per il Coronavirus: “Sette bambini sono in attesa di trapianto di midollo al Santobono, ma c’è poco sangue disponibile – sottolinea De Luca – faccio un appello a tutti, affinché si riprenda a donare, non c’è da avere preoccupazione”, queste le parole del presidente della Regione Campania.

Situazione contagi coronavirus in Campania

Ha poi aggiunto che un altro dato preoccupante è il contagio di sei medici dell’Università Federico II: “La situazione rischia di aggravarsi nei prossimi giorni e c’è un evidente che sovraccarico di lavoro per medici, infermieri e personale amministrativo. Cominciamo ad avere problemi anche da quel punto di vista”. Infine ha concluso facendo il bilancio dei contagi in Campania che fino alla serata di martedì erano 147, 9 casi in più rispetto al giorno precedente, ci sono 2 guariti e 44 ricoverati in terapia intensiva.