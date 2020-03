0 Facebook Giugliano piange la scomparsa di Franco Taglialatela, morto di emorragia celebrale Cronaca 11 Marzo 2020 16:42 Di redazione 1'

Una triste notizia arriva da Giugliano. E’ morto Franco Taglialatela, noto avvocato cassazionista, molto conosciuto e stimato dall’intera comunità. A dare la triste notizia è stato il giornale online Teleclub Italia.

Chi era Franco Taglialatela

Taglialatela, 74 anni, è deceduto a causa di in un’improvvisa emorragia celebrale. In tanti lo ricordano come un marito e padre amorevole, una persona che amava lo sport e dedicarsi all’agricoltura. Figlio del primo sindaco votato a suffragio universale, Nicola Taglialatela, aveva fatto parte del direttivo giovanile del Movimento Sociale Italiano.

Non appena la notizia della morte di Franco Taglialatela si è diffusa, ha lasciato le tante persone che lo conoscevano attonite, una scomparsa inaspettata che ha portato tanto dolore. A causa delle restrizioni imposte dal Governo per l’emergenza Coronavirus, non si celebreranno i funerali.