Il dolore si è impossessato di Torre del Greco (località vesuviana in Provincia di Napoli) quando martedì scorso il corpo di una giovane donna è volato sull’asfalto. L’impatto violento con la strada non ha dato scampo a Paola, artista 31enne.

Il dramma è accaduto nel centro della cittadina vesuviana, in via Vittorio Veneto. Sul posto la Polizia locale e i soccorsi. La triste notizia, secondo quanto riportato da Il Mattino, è stata appresa da genitori della vittima solo 10 ore dopo.

Suo padre, ex magistrato, e sua madre – archeologa – sono increduli ed hanno lanciato un appello agli inquirenti o a chiunque possa sapere qualcosa affinché emerga la verità. Paola, nata a Salerno, era un’artista dal carattere e personalità molto fragili.

Per gli investigatori potrebbe essersi trattato d suicidio ma i genitori lo accetteranno solo quando non ci saranno altri dubbi. Ora quello che vogliono è solo giustizia. Per questo in merito alla dinamica della vicenda, gli inquirenti – dopo aver ascoltato il papà e la mamma – stanno decidendo se disporre o meno l’esame autoptico sul corpo senza vita della 31enne.

