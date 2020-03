0 Facebook Torre del Greco, giovane precipita nel vuoto e perde la vita Il dramma è avvenuto in pieno centro. Sul posto la Polizia municipale e i soccorsi Cronaca 9 Marzo 2020 16:20 Di redazione 1'

Tragedia a Torre del Greco, località vesuviana in provincia di Napoli. Nel centro della cittadina, in via Vittorio Veneto una donna di 26 anni è caduta nel vuoto ed ha perso la vita. Come riportato da Il Mattino, la giovane sarebbe caduta da un balcone.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia municipale e i soccorsi. I primi hanno effettuato i normali accertamenti del caso volti a ricostruire la dinamica della vicenda. Gli operatori del 118, invece, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane.