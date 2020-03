0 Facebook La dea bendata bacia la provincia di Napoli, vittoria al Superenalotto Cronaca 9 Marzo 2020 18:42 Di redazione 1'

Buone notizie da Giugliano, dove c’è stata un’importante vincita al Superenalotto. Il 7 marzo un fortunato/a ha centrato il 5 al Superenalotto. E’ accaduto in una caffetteria molto conosciuta e frequentata, il bar “Champs Elysees” in via Nullo.

Una bella notizia che ha rallegrato l’intera comunità di Giugliano in un momento un po’ difficile. Con pochi spiccioli sono stati vinti ben 36mila euro, una cifra che potrebbe aiutare una famiglia a concedersi un lusso inaspettato, qualche capriccio o magari per una spesa imprevista.

Non cambierà la vita, ma di certo può aiutare un po’. Sembrerebbe, infatti, che ci sia stato un bel festeggiamento dopo la vittoria.