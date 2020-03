0 Facebook Barcellona-Napoli a porte chiuse, i tifosi azzurri donano i rimborsi all`ospedale Cotugno Sport 11 Marzo 2020 11:48 Di Antonella Bianco 1'

La grande solidarieta` dei tifosi ai tempi del Coronavirus. A causa delle ultime disposizioni governative, Barcellona-Napoli si giocherà a porte chiuse. I tifosi azzurri non potranno partire per la Spagna, il Dpcm emanato dal governo italiano non permette di entrare e uscire dall’Italia.

I TIFOSI NAPOLETANI

I tifosi napoletani hanno già iniziato la procedura per richiedere i rimborsi di biglietti aerei, alloggi e ticket per lo stadio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, gran parte della tifoseria del Napoli, ha colto l’occasione per aiutare il sistema sanitario della città devolvendo i soldi dei rimborsi all’ospedale Cotugno.