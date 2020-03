0 Facebook Agguato nel Napoletano, giovane di trentanni muore dissanguato Cronaca 11 Marzo 2020 11:34 Di redazione 1'

Si torna a sparare alle falde del Vesuvio. Un giovane di 30 anni , secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, è morto dissanguato, dopo essere stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. E’ avvenuto nel Piano Napoli a Boscoreale.

Come si chiamava la vittima dell’agguato a Boscoreale

La vittima si chiamava Antonio Rivieccio ed era di Torre del Greco, si trovava in via Settembrini quando, intorno alle 02 di notte, è stato raggiunto dai due sicari. Sembrerebbe che i killer si siano avvicinati al trentenne mirando alle gambe, da qui l’ipotesi che forse non volevano ucciderlo. Uno dei colpi, però, ha centrato un’arteria all’inguine, provocando il dissanguamento che ha portato Rivieccio alla morte.

Inutile la corsa all’ospedale, è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuto i carabinieri che hanno effettuato tutti i rileivi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.