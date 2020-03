0 Facebook Dramma in provincia, uomo trovato morto in casa: Procura richiede tampone sulla vittima Cronaca 10 Marzo 2020 10:03 Di redazione 1'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. A riportare la notizia è stato il giornale Edizione Caserta. Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento.

Carabinieri e soccorsi trovano l’uomo morto

A fare la scoperta sono stati i carabinieri che sono giunti sul posto assieme ai soccorsi. Quando gli operatori del 118 sono arrivati, però, non hanno potuto far altre che constatare l’avvenuto decesso. Ad allertare i militari sono stati alcuni vicini preoccupatisi di non avere più notizie dell’uomo.

La richiesta del tampone

Poi la triste scoperta, ad uccidere la vittima probabilmente è stato un malore. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, probabilmente per il particolare momento che si sta vivendo per l’emergenza Coronavirus, ha richiesto che sia effettuato un tampone post mortem sull’uomo per scongiurare ogni eventualità di contagio.