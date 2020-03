0 Facebook Rosa Andolfi morta di parto a 29 anni, il messaggio del compagno: “La prima poppata di nostro figlio” Cronaca 9 Marzo 2020 17:27 Di redazione 2'

Il bambino di Rosa Andolfi qualche giorno fa ha lasciato l’ospedale. A comunicarlo è stato il compagno della giovane madre deceduta dopo il parto, è lui che sta documentando i primi giorni di vita del piccolo lontano dalla clinica in cui è nato.

Il figlio di Rosa Andolfi torna a casa

Dopo la morte di Rosa, il compagno non smette di lasciare messaggi alla ragazza, sta mantenendo una sorta di diario in cui parla con lei, un modo probabilmente per superare questo grande dolore. Così appena il piccolo, purtroppo orfano di madre, è tornato a casa, il papà ha documentato con un video la sua prima pappa e in un messaggio ha scritto: “Prima poppata e primo cambio pannolino a casa. Ogni sorriso ha un gusto amaro perché manchi tu…..se vedevi la benedizione che mi ha fatto tu ridevi fino a domani….manchi come l’aria”.

Gli auguri a Rosa Andolfi per la Festa della Donna

Nell’occasione della Festa della Donna, invece, ha voluto fare a Rosa un lungo augurio da parte sua e del bambino: “Mamma scusami se io e babbo abbiamo aspettato fino alla sera per farti gli auguri, ma sai cos’è lui è arrabbiato e io avrei voluto, in braccio a lui, regalarti un mazzo di mimose e stringerti a me, quindi per la rabbia non riuscivamo a scriverti……ma dobbiamo comunque fare gli auguri alla mamma e la donna che sei (non che eri) la donna della nostra vita………..sei passata dalla donna più bella e buona del mondo alla donna più bella e buona dell’ Universo, che stai illuminando con la tua luce”.

Intanto sono ancora attesi i risultati dell’autopsia effettuata sulla salma di Rosa, che accerteranno cosa sia accaduto alla donna in quella sala operatoria.