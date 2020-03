0 Facebook Ferma a Milano per non diffondere il contagio: “Papà ti amo a distanza”, la storia di Katya Cronaca 9 Marzo 2020 18:10 Di redazione 2'

E’ diventato virale il post di una giovane lavoratrice del Sud che vive a Milano e non può tornare a causa dell’emergenza Coronavirus. Originaria di Reggio Calabria, anche lei come tanti “trapiantati al Nord” dovrà restare in Lombardia per evitare che si diffonda il contagio.

Mentre tante persone hanno preferito “scappare” dalle zone rosse, non appena è stata diffusa la bozza del decreto straordinario del Governo, che chiudeva di fatto queste regioni, Katya è rimasta a Milano e l’ha fatto per senso civico, per salvaguardare la salute di suo padre e perché è consapevole di come in questo momento sia fondamentale seguire le indicazioni per riuscire a fermare il contagio da Coronavirus.

La foto di Katya che ha fatto il giro del web

La giovane lavoratrice ha condiviso un’immagine molto dolce, una fotografia che la ritrae con il padre ed è proprio a lui che va il suo messaggio in questo momento difficile:

“Caro papà,

In queste ore tutti stanno scappando da Milano per raggiungere i loro cari giù. Io non l’ ho fatto. Non pensare che non ti ami…ti amo talmente tanto che ho deciso di starti lontana. Mi dici che stai bene e stai prendendo tutte le precauzioni necessarie… e va bene così…. Ti amo a distanza”. Il messaggio ha ricevuto in poco tempo migliaia di like e condivisioni, tante parole di stima per la scelta di Katya che tutela il padre, ma anche tutti noi.

Il post di Katya