L’Unita’ di crisi della Protezione civile della Regione CAMPANIA comunica che nel pomeriggio di oggi sono stati esaminati 65 tamponi, di cui 8 positivi. Come per tutti gli altri, si legge nella nota, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto superiore di sanita’. In totale le persone risultate positive sono 128, due sono guarite