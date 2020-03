0 Facebook Pulizie, distanza di sicurezza e molta attenzione. A Napoli i ‘Baretti’ sfidano il coronavirus Le polemiche di quest'oggi e l'apello del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Alcuni locali di Chiaia si preparano alla serata Cronaca 7 Marzo 2020 19:28 Di Andrea Aversa 1'

Tutto è stato fatto secondo le procedure e seguendo le norme dettate dalle istituzioni. A ribadirlo è Aldo Maccaroni, Presidente dell’Associazione Chiaia Night e Baretti Falcone. Gli altri Baretti, quelli di Chiaia si stanno preparando ad affrontare la serata.

Sarebbe un sabato come un altro se non fosse per il coronavirus. Le polemiche di oggi, innescate dalle notizie che hanno raccontato di locali aperti nonostante l’ordinanza della Regione Campania e dall’appello del Governatore Vincenzo De Luca, hanno dato vita ad un forte dibattito nell’opinione pubblica.

Lo stesso è accaduto tra i gestori dei Baretti. Alcuni resteranno chiusi, altri apriranno normalmente. Locali puliti e sanificati, distributori di amuchina, corretta distanza tra i tavoli, controllo della giusta affluenza di persone. Queste le regole da rispettare.

VIDEO – CORONAVIRUS, COME SI PREPARANO I BARETTI:

LE FOTO DAI BARETTI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS –