Coronavirus, furia De Luca: "Problema serio, ci vuole maggiore responsabilità da parte di tutti" L'appello del Governatore della regione Campania per evitare la diffusione del COVID19 7 Marzo 2020

Il caso è scoppiato dopo che un paziente originario di Eboli è stato affetto da problemi respiratori fino a trovarsi intubato al Cotugno. La persona in questione negli ultimi giorni, come affermato da Vincenzo De Luca, è stato in diversi luoghi pubblici, locali e feste.

Poi c’è stata la notizia dei tanti pub, localini e baretti aperti nonostante l’ordinanza che vietasse la loro apertura. Una fase nella quale i cittadini farebbero bene ad evitare luoghi particolarmente affollati. Tutto questo ha scatenato l’ira del Presidente della regione che ha pubblicato un video-appello su Facebook.

IL POST –

“È davvero sconcertante il livello di irresponsabilità che abbiamo registrato nella vicenda di Eboli. Il trasferimento da una struttura privata di un paziente con patologie respiratorie direttamente in un pronto soccorso senza controllo preventivo, ha determinato una situazione di emergenza e la perdita temporanea di personale sanitario.

C’è da essere indignati.

È l’ennesima occasione per richiamare tutti al senso di responsabilità, a pensare prima di agire, e a non porre in essere comportamenti che possono determinare conseguenze per le comunità. Non tutti hanno capito che la situazione è seria. E senza la responsabilità di ognuno, può diventare drammatica“.

IL VIDEO –

“🔴 #CORONAVIRUS: è arrivato il momento di dire che siamo di fronte ad un problema serio che richiede comportanti responsabili da parte di tutti e un cambiamento radicale delle abitudini di vita. Senza l’aiuto e la collaborazione di ogni cittadino diventerà molto più difficile contrastare la diffusione del virus“.

L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella mattinata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 48 tamponi.

14 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Totale positivi in Campania: 77 di cui uno guarito.