0 Facebook Si abbracciano e si fanno travolgere dal treno diretto a Napoli, morta coppia Cronaca 6 Marzo 2020 15:57 Di redazione 1'

Si sono abbracciati percorrendo per alcune di metri un binario e poi si sono lasciati travolgere da un treno in transito nei pressi della stazione di Battaglia Terme, lungo la linea Padova-Bologna. I due – un uomo ed una donna apparentemente 40enni – sono usciti dalla stazione e, secondo quanto ricostruito dalla Polfer attraverso le testimonianze di chi ha assistito al fatto, si sono messi a camminare lungo il binario.

GLI ULTIMI TRAGICI MOMENTI

All’arrivo del treno, si sono stretti l’uno all’altra lasciandosi investire. In mattinata un’altra persona di 39 anni lungo la stessa linea, nei pressi di Monselice, e’ stata trovata morta ai lati del binario. Ancora oscure le cause di questa morte. Per le due vicende la linea sta subendo notevoli ritardi.

L’INVESTIMENTO

A causa dell’investimento delle due persone lungo la linea ferroviaria si registrano ritardi, per Frecce e Regionali, ritardi fino a 90 minuti che riguardano una ventina di convogli in entrambe le direzioni. In particolare il treno coinvolto e’ un Frecciarossa che da Venezia era diretto a Napoli.