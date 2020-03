0 Facebook Malore a casa di amici, Giuseppe Valentino muore a 34 anni Cronaca 6 Marzo 2020 16:00 Di redazione 1'

Dramma nel Casertano, giovane muore a casa di amici a seguito di un malore. E’ accaduto a Piana di Monte Verna. Giuseppe Valentino ha perso la vita improvvisamente a 34 anni. Stava trascorrendo una tranquilla serata, quando si è sentito poco bene.

Una serata tra amici si è trasformata in una tragedia. Giuseppe ha avvertito un malore ed è deceduto nel giro di pochi minuti. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del giovane.

I messaggi per Giuseppe Valentino

La notizia della morte di Giuseppe Valentino si è diffusa velocemente nel piccolo comune del Casertano, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo. Tanti i messaggi di dolore sui social per la sua scomparsa, lo ricordano tutti come un ragazzo brillante, sempre allegro e gentile con tutti.