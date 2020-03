0 Facebook Coronavirus, nave in quarantena a Napoli: nove membri dell`equipaggio a contatto con un infetto Cronaca 6 Marzo 2020 08:18 Di Antonella Bianco 1'

Una nave in quarantena nel porto di Napoli. Un caso sopetto di coronavirus segnalato in ritardo in Tunisa ha reso necessario porre in quarantena la nave Gnv Majestic. Ferma per lavori alle officine della Nuova Meccanica Navale.

I COMPONENTI DELL`EQUIPAGGIO

Come riporta Il Mattino, a bordo ci sono alcuni componenti dell`quipaggio che il 27 febbraio scorso erano a bordo della Gnv Rhapsody da cui e` sbarcato, a Tunisi, un cittadino tunisino di 40 anni risultato poi positivo ai test e ricoverato all`ospedale universitario Farhat Hached di Sousse.

LA CONFERMA DEL CONTAGIO

La conferma del contagio in Tunisia ha fatto immediatamente scattare le contromisure e sono stati posti sotto osservazione tutti i 254 passeggeri della nave. Contemporaneamente è stata posta in isolamento la Gnv Rhapsody nel porto di Genova. Nove marittimi che erano a bordo del traghetto Rhapsody, in viaggio tra Genova e Tunisi, in occasione della sosta pianificata presso i cantieri di Genova erano stati trasbordati, raggiungendo la motonave Majestic attualmente impegnata in lavori di manutenzione a Napoli. Da li`la decisione di mettere l`equipaggio in quarantena.