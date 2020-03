0 Facebook Coronavirus a Napoli, contagiato un dirigente della polizia. Altri tre colleghi in quarantena Cronaca 6 Marzo 2020 15:17 Di redazione 1'

È ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli un dirigente della Polizia di Stato in servizio a Napoli, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Tre suoi colleghi, un dirigente e due agenti sono in quarantena nelle rispettive abitazioni anche se non presentano sintomi.

LE PAROLE DEL GOVERNATORE DE LUCA

“Sono una cinquantina i contagi, la maggior parte asintomatici, non hanno febbre, tosse forte. Il 60% circa e’ in isolamento domiciliare, il 40%, anche meno, viene ricoverato negli ospedali. Non abbiamo ad oggi nessun caso grave, nemmeno tra i ricoverati. Calcoliamo un aumento di contagiati tra 5-7 persone al giorno, se la tendenza rimane questa non abbiamo problemi. Se si supera la soglia tutto diventa più complicato”. Cosi’ il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a Lira Tv.

IL PIANO B

“De Luca mette in chiaro anche si sta lavorando ad un “piano b”, nel caso la “situazione dovesse esplodere”. “Ci stiamo preparando ad un contagio di massa, raddoppiando i posti letto in terapia intensiva – ha detto – e vogliamo rendere ogni provincia autonoma”.